Ook in Domburg begint binnenkort de vervoersrevolutie

Jonge Veerse ouders kunnen onbeperkt de vieze luiers kwijt

DOMBURG - Jonge Veerse ouders kunnen drie jaar lang onbeperkt de vieze luiers van hun dochtertje of zoontje in een van de gemeentelijke afvalcontainer gooien. Aanvankelijk wilde het dagelijks gemeentebestuur dat beperken tot 156 maal in drie jaar tijd. Zodat er gemiddeld elke week eenmaal de vieze luiers gratis geloosd kon worden.

24 december