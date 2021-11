Onderscheiding voor ‘moeder-overste’ Els Breel van Burenhulp Veere: ‘Beetje hulp maakt een groot verschil’

Zelf had ze gedacht dat het afscheid in betrekkelijke stilte zou verlopen. Maar dat gebeurde dus niet. Met een smoes was ze naar Jachtclub gelokt waar heel wat vrijwilligers haar verrasten. En de grootste verrassing was de komst van burgemeester Rob van der Zwaag. Die had niet alleen een gigantische bos bloemen voor haar meegenomen, maar hij spelde haar ook de Veerse Waarderingsonderscheiding op. Per jaar krijgen maar een paar mensen die onderscheiding die speciaal door Van der Zwaag in het leven is geroepen om mensen te eren die zich heel erg inzetten voor de lokale samenleving.