Middelburg begint zwerfvuiloffensief: ‘Kijk nou, daar ligt een horloge in het water’

CitySeeds Middelburg krijgt prijs‘De gemeen­schaps­tuin is groen én rood’

MIDDELBURG - Duurzaam en sociaal; dat is de gemeenschapstuin CitySeeds in Middelburg, vindt GroenLinks/PvdA Middelburg. Reden om het project in het zonnetje te zetten. Complimentendag is daar dan dé dag voor.

1 maart