ME veegt Arnemuiden schoon: jongeren negeren massaal het samenscholingsverbod bij jaarwisseling

Opnieuw is er een auto in brand gestoken in de Middelburg­se wijk Dauwendae­le

MIDDELBURG - In de Middelburgse wijk Dauwendaele is afgelopen nacht een auto in brand gestoken. Op camerabeelden is te zien hoe een explosief in de auto wordt gegooid, waarna metershoge vlammen uit het voertuig slaan. Het is de derde keer in vijf dagen dat auto's moedwillig in brand worden gestoken in de wijk.

31 december