OOS neemt maritiem ontwerpbureau Leenaars over

Leenaars werkt al tien jaar voor OOS International. Het maakte onder meer ontwerpen voor zware kranen aan boord van hijs- en accommodatieschepen van OOS. Ook kwamen er ontwerpen voor vaartuigen voor de offshore industrie van de tekentafel. In totaal beschikt Leenaars over zo'n 600 ontwerpen, variërend van de nieuwe generatie zuinige schepen, offshore platforms en bijbehorende uitrusting. OOS International haalt met de overname die ‘groene’ designs nu rechtstreeks in huis.

Sloop platforms

Het Serooskerkse offshorebedrijf wil de kennis en kunde van Leenaars benutten om kansen in de offshore windenergie, de olie- en gasindustrie op zee en ook in de aquacultuur te verzilveren. Ónder meer de sloop van olie- en gasplatforms op de Noordzee, maar ook elders in de wereld, is een groeiende markt. OOS liet daarvoor niet alleen nieuwe hijs- en accommodatieschepen bouwen in China (OOS Walcheren en Serooskerke), maar ontwikkelde ook een techniek om boorgaten van olie- en gasplatforms snel en tegen lage kosten te sluiten.

Viskweek

OOS kijkt ook naar mogelijkheden om geld te verdienen met zeewierboerderijen en viskwekerijen die kunnen verrijzen in nieuwe windparken. Het bedrijf wil inspelen op de trend om minder vlees en meer vis en uit zeewier gemaakte producten te eten.

Bij Leenaars werken zes mensen. OOS International heeft in totaal 105 vaste krachten op de kantoren in Nederland, China, Brazilië en Mexico. Het aantal bemanningsleden bedraagt 216, plus een wisselend aantal inleenkrachten.