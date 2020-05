Haven van Veere kan weer jaren vooruit

Boulevards in Vlissingen dicht voor auto's

19:06 VLISSINGEN - Een rondje Boulevards in Vlissingen zit er voorlopig even niet in. De Boulevards Evertsen, -Bankert en -De Ruijter worden van 21 mei tot en met 1 juni iedere vrijdag tot en met zondag gesloten voor gemotoriseerd verkeer. Op Hemelvaartsdag en tweede Pinksterdag geldt de sluiting van 14.00 tot 24.00 uur.