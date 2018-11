Boze Vlissingers protesteren tegen sluiting Lidl in Vlissingen

Met Jouw Marktkraam kan iedereen een winkeltje beginnen in de Lange Zelke

9:00 VLISSINGEN - Producten uit een webshop, oude voorraden, tweedehands spullen, zelfgemaakt handwerk. Iedereen die geen winkel heeft, kan die spullen nu toch verkopen: in Jouw Marktkraam in de Lange Zelke in Vlissingen.