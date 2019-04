Boze ‘buurman’ baalt van bouwplannen Middelburg: ‘Eerst De Mortiere afbouwen, dan pas aan Essenvelt beginnen’

MIDDELBURG – ,,Gangsters zijn het”, zei Middelburger C. Verhoeven vandaag na afloop van een rechtszaak in Den Haag over de handelwijze van de gemeentebestuurders rond het woningbouwplan Essenvelt.

Verhoeven vindt dat de gemeente woningbouwplan Essenvelt alleen maar voorsorteert, omdat ze de grond voor een veel hogere prijs kan verkopen dan de gronden in het kwakkelende woningbouwgebied De Mortiere.

De Middelburger ligt al vijftien jaar met de gemeente overhoop over het woningbouwplan De Mortiere. Daar moeten nog zo’n 500 woningen worden gebouwd. Verhoeven vreest dat daar helemaal niets van terecht komt nu de gemeente snel wil beginnen met woningbouwplan Essenvelt aan de zuidrand van Middelburg. Daar moeten 400 woningen komen.

Verhoeven en andere bezwaarmakers hopen evenwel dat de Raad van State een dikke streep door bestemmingsplan Essenvelt haalt. Volgens hen is er geen enkele behoefte aan weer een nieuw woningbouwplan. ,,Laat de gemeente eerst eens De Mortiere afbouwen en dan pas aan Essenvelt beginnen. Verhoeven woont nu al 15 jaar in een bouwput en dat worden er zo weer 15 en misschien wel 30 als Essenvelt voorrang krijgt", aldus de raadsman van Verhoeven tijdens de rechtszaak.

Volgens de gemeente Middelburg is er wel degelijk grote behoefte aan woningbouwplan Essenvelt. Daar komen behalve woningen ook een groene buffer als overgang tussen stad en platteland. Hoewel, veel platteland is er straks niet meer over tussen Middelburg en Vlissingen.

Overcapaciteit

Toch is er volgens de raadsman van de Zeeuwse hoofdstad op Walcheren nog meer dan genoeg behoefte aan woningbouwprojecten: ,,Er is de komende jaren behoefte aan 2.300 woningen en er liggen pas 1.800 vast in concrete plannen. Dat betekent dat de 400 woningen van Essenvelt zeker niet tot overcapaciteit leiden.”

Volgens de tegenstanders kloppen de woningbehoeftecijfers van de gemeente niet en staan er her en der veel meer woningplannen en -plannetjes op stapel. Verhoeven vindt dat de gemeente eerst maar eens de bestaande woningbouwplannen moet volbouwen en dan pas aan iets nieuws beginnen. Zelf probeert hij al jaren woningen op zijn gronden rond de Eendrachtsweg in De Mortiere te bouwen. Maar daar is om allerlei redenen nog steeds niets van gekomen.

Volledig scherm Op deze locatie (gezien vanaf de Oosterse Lageweg) moet de nieuwe Middelburgse wijk Essenvelt komen. © Cris Sohier

Verhoeven wijt dat vooral aan de weerspannige houding van de gemeente. Al begin deze eeuw liep een plan om vijftien woningen op zijn gronden te bouwen spaak. Ook een plan om veertig starters- en goedkopere woningen te bouwen wees de gemeente af. Volgens de raadsman van Verhoeven is duidelijk waarom: ,,De gemeente heeft in 2004 de gronden in De Mortiere voor een min of meer vaste prijs verkocht aan het bouwconsortium. In Essenvelt kan de gemeente eigen grond tegen een maximale prijs verkopen. Daar verdient de gemeente veel meer aan. Daarom worden er nauwelijks woningen in De Mortiere gebouwd en komt de bouw helemaal stil te liggen als Essenvelt in ontwikkeling gaat.”

Concrete plannen

De raadsman van Middelburg ontkende dat met klem en zei dat er zeer concrete plannen liggen om binnenkort ruim 300 woningen in De Mortiere te bouwen. ,,Zoals de huizenmarkt er nu voorstaat en zich ontwikkelt, zal de woningbehoefte alleen maar groter in plaats van minder worden”, aldus de raadsman.

De Raad van State stelde tijdens de rechtszitting weliswaar een hoop vragen over de onderzoeken naar de woningbehoefte in en rond Middelburg, maar leek er toch vanuit te gaan dat de woningbehoeftecijfers min of meer kloppen.