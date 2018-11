Boze baasjes: ‘Er moet ook wat mogen voor de dure hondenbelasting in Vlissingen’

Jolanda Lichtenberg van de Dierenvoedselbank Walcheren had de kleine vijftig baasjes en honden opgetrommeld om de petitie die ze begon kracht bij te zetten: honden moeten tenminste een deel van het jaar vrij mogen spelen op de Vlissingse stranden. Daar zetten 1685 mensen, Vlissingers en bezoekers, hun naam onder. ,,Het strand is van iedereen. Honden worden in Vlissingen al zo van hun vrijheid beroofd", vinden Jelly en Martin de Jonge uit Westerzicht.

,,Speelterreinen voor honden zijn in Vlissingen vaak onveilig. Die liggen aan fietspaden en verkeerswegen.” Of de honden nog los over het strand mogen stuiven, ligt aan de gemeenteraad, vertelde Van den Tillaar. Dat geldt ook de hoogte en besteding van de hondenbelasting, al kijkt de artikel 12-inspectie mee. Het uiteindelijke raadsvoorstel komt in de eerste maanden van 2019 niet als een verrassing, beloofde Van den Tillaar aan Lichtenberg. ,,Ik weet nog niet hoe, maar er komt een vorm van inspraak en overleg.”