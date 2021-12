Bouwt het Zeeuwse Hillebrand straks de nieuwe Van Brienenoordbrug?

De loodsen van de voormalige scheepswerf De Donge aan de Portugalweg in Vlissingen-Oost zijn nog vrijwel leeg. De Donge leed in 2019 financieel schipbreuk. ASK Romein kocht de loodsen en het 30.000 vierkante meter grote terrein om er Hillebrand en de kleine vestiging van ASK Romein in Vlissingen in onder te brengen. Een maand geleden verliet Hillebrand na decennia de Kleverskerkseweg in Middelburg.

De inrichting is nog in volle gang. Medewerkers lopen heen en weer. Er liggen enkele balken en profielen op de grond. Een ‘Hillebrander’ staat te lassen, maar niets wijst erop dat hier al een brug wordt gebouwd. ,,Dat gaat wel gebeuren. We verwachten dat in de tweede helft van volgend jaar. Hillebrand moest halsoverkop verhuizen, omdat het terrein in Middelburg vrij snel was verkocht. In Vlissingen moeten we nog een kade bouwen. Ook de scheepshelling van De Donge dient nog uit de loodsen te worden verwijderd. Een investering van vele miljoenen euro’s”, zegt operationeel directeur Frits Evenblij van ASK Romein, waarvan de hoofdvestiging in Roosendaal staat.