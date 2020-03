Bouw Zeeuws Licht gaat door: ‘er komt weer een tijd dat mensen een hotel willen boeken’

DISHOEK - De bouw van Hotel Zeeuws Licht in Dishoek gaat gewoon door. Paul Huges van Team Leisure rekent erop dat het nieuwe hotel over ruim een jaar de eerste gasten kan ontvangen. ,,Zomer 2021 is de oplevering.”