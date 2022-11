Bouw hotel wacht tot vleermuizen zijn uitgeslapen, Panorama Walcheren exposeert tot april in kerk

In de nok van de Onze Lieve Vrouwekerk huizen een aantal vleermuizen, verbouwingswerk in het schip en de zijbeuken van het voormalige godshuis moeten dus in elk geval wachten tot die beestjes uit hun winterslaap zijn ontwaakt. Overigens was de aanwezigheid van vleermuizen al bekend, meldt bouwbegeleider Youri Kambier van Zeeuwse Vastgoed BV. De vleermuizen zitten de verbouwing ook niet echt in de weg, omdat de komende maanden de omgevingsvergunning nog in orde moet worden gebracht. ,,De planning was en is om volgend jaar april te beginnen om het hotel een jaar later te kunnen openen.”