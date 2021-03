Bouw Britannia kan beginnen, bezwaren leggen weinig gewicht in de schaal

Cel- plus taakstraf voor jonge Middelbur­ger

25 maart MIDDELBURG – De rechtbank in Middelburg heeft donderdag de 20-jarige D. R. uit Middelburg een gevangenisstraf van zes maanden waarvan twee voorwaardelijk plus een taakstraf van in totaal 120 uur opgelegd. Daarnaast moet hij nog een taakstraf van veertig uur verrichten van een eerder opgelegd vonnis. De officier van justitie had twaalf maanden waarvan drie voorwaardelijk en de ten uitvoerlegging van veertig uur geëist.