Bouw begint op oude schoolstek in Oost-Souburg

Eerste interland lonkt voor Ewen Kuiper in 2021

3 januari De 15-jarige Ewen Kuiper uit Middelburg speelt bij Oemoemenoe in een hogere leeftijdsklasse en dat is bij rugby vrij uitzonderlijk. Hij maakt dan ook deel uit van het Nederlands team onder 16. Tot een interland kwam het afgelopen jaar door de omstandigheden nog niet, maar in 2021 hoopt de 1,87 meter lange tiener die mijlpaal wel te bereiken.