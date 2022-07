Boulevards Vlissingen: veel meer voor sport, spel en groen

Na de herinrichting ruim dertig jaar geleden wil het gemeentebestuur de boulevards een nieuw uiterlijk geven. 277 Inwoners, ondernemers en bezoekers hebben ideeën aangeleverd waarmee de gemeente aan de slag is gegaan. Het resulteert in een eerste schetsontwerp van Evertsen en Bankert met een totaal ander uiterlijk dan we nu kennen, zo gaf wethouder Geoffrey Sips deze week aan. Nu is er op de boulevard toch nog vooral veel ruimte gereserveerd voor auto’s. Ze zijn mede daardoor dominant aanwezig. Ook als ze daar niet rijden, want dan nemen ze nog veel ruimte in beslag op de parkeerstroken langs de boulevards.