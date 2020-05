Boulevards in Vlissingen dicht voor auto's

Dat heeft de Veiligheidsregio Zeeland bekend gemaakt. Het rondje Boulevards in Vlissingen is een populaire route voor auto's, wandelaars en fietsers. De burgemeester van Vlissingen heeft aangegeven dat het al diverse keren noodzakelijk was om de boulevards te sluiten. Want niet iedereen hield zich aan de coronamaatregelen. Controles daarop hadden niet het gewenste effect.