Botsing zorgt voor verkeershinder op A58 bij Oost-Souburg

Het ongeluk vond rond tien over zeven ‘s morgens plaats op de rijbaan in de richting van Middelburg net na de oprit Oost-Souburg/Ritthem. Na de botsing kwamen beide voertuigen in de middenberm tot stilstand. De politie sloot direct de snelweg af en een ambulance kwam ter plaatse. Het is niet bekend of er gewonden zijn.