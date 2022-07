Boter, suiker, water en azijn en geen sambal of zeekraal

SEROOSKERKE - Boter, suiker, water en azijn. Meer is niet nodig om Zeeuwse babbelaars te maken, zo vertelden Rinie Koole en Ria Luitwieler zaterdag tegens de bezoekers van hun kraam tijdens de Serooskerksedag. Ze maakten en verkochten volop, vooral de naturel babbelaar hoewel ze ook kaneel- en chocoladebabbelaars in de aanbieding hadden. Meer soorten maken ze niet. Zo vertelde Ria Luitwieler, met een duidelijk bedenkelijk gezicht, dat er op Zuid-Beveland ook iemand is dat van alles in haar babbelaars stopt, ‘van sambal tot zeekraal’. ,,Maar dat doen wij niet hoor, wij blijven bij deze drie soorten.”

Het was zaterdag druk in Serooskerke. In het centrum, rondom de Johanneskerk stonden tal van kramen waar van alles werd aangeboden. Van vele soorten fruit tot en met kleding. En Naomi Bouterse (4) en Anna Simonse (6) verkochten chocolade babbelaars om de familie Jobse uit Serooskerke te ondersteunen. Die familie werkt nu op een Mercy Ship en probeert in Senegal de plaatselijke bevolking te helpen. Op dat schip worden bijvoorbeeld mensen geopereerd die een hazenlip hebben.

Volledig scherm De kracht van het water is te zien tijdens de Serooskerksedag © Dirk-Jan Gjeltema

Heiploeg

Leunis Dekker uit Westkapelle was er ook. Samen met andere leden van de heiploeg liet hij zien hoe in het verleden langs het strand de paalhoofden werden aangelegd. Volgens hem is de heiploeg zo populair dat ze regelmatig uitnodigingen voor demonstraties en eerste palen moeten afslaan.

Volledig scherm Naomi Bouterse (l) en Anna Simonse verkopen ook babbelaars tijdens de Serooskerksedag © Dirk-Jan Gjeltema

Angela Robijn uit Eindhoven vertelde dat ze genoot van alles activiteiten. Samen met haar man en twee kinderen is ze een lang weekend in Zeeland. ,,We hebben hier vlakbij een huisje gehuurd. Leuk om hier rond te kijken voor we naar het strand gaan.”