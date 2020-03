Borstbeeld oud-commissaris Boertien terug naar Abdij

video Bijzondere verjaardag voor Lotte, Jonna en Rens: 11 op 11, 13 op 13 en 18 op 18

16:04 OOSTKAPELLE - Maart is elk jaar weer een bijzondere maand voor de zusjes Lotte (10), Jonna (12) en broer Rens (17) uit Oostkapelle. Ze zijn dan alledrie jarig. ,,Maar 2020 is voor ons wel héél uniek”, zo ontdekte Jonna een week of twee geleden. Lotte wordt op 11 maart 11, Jonna zelf op 13 maart 13 en Rens op 18 maart 18. Hoe moeder Joan Nagelkerke dit voor elkaar heeft gekregen? ,,Dit is niet te plannen‘’, lacht de Oostkappelse.