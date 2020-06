Borden 1,5 meter zijn erg populair. Tot nu toe al 20 gestolen op Walcherse stranden

De borden staan onder andere bij de meer dan tachtig duinovergangen en waarschuwen de bezoekers dat ze afstand moeten houden en dat stijgend verkeer voorrang heeft op dalend verkeer. Het heeft volgens Wouters geen zin extra te controleren in de hoop mensen te betrappen op het moment dat ze zo’n bordje meenemen. ,,Want ze doen het als er niemand is.”

Daar komt ook nog eens bij dat zijn medewerkers het momenteel erg druk hebben. Tot half mei mocht er op het strand niets gebeuren om te voorkomen dat het te aantrekkelijk zou worden. Daarna is de SSV in een hoog tempo alles aan het doen om het strand seizoensklaar te maken.

,,We hebben in 24 uur alle toiletten geplaatst zodat op Hemelvaart ze gebruikt konden worden.” Momenteel zijn de medewerkers van de stichting volop bezig om op de stranden de vlonders te leggen zodat de bezoekers minder door het mulle zand hoeven te lopen. ,,Hier en daar liggen ze al en de komende twee weken leggen we de rest ook”, aldus Wouters. Eerst trekt een shovel een spoor zodat de ondergrond egaal is waarna de medewerkers van de stichting de vlonders kunnen leggen. ,,Gaat in totaal om vijftien kilometer. Ik verwacht dat ze half juni overal liggen.” De douches staan er nog niet omdat dat nog niet mag in verband met het risico op coronabesmetting.