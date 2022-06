Boosheid over wegslepen van auto's in Domburg voor kermis

Die auto stond op het parkeerterrein naast Tramzicht en dat terrein is nodig in verband met de Domburgse kermis. ,,Dat is echter ook het terrein waar de gasten van mijn vakantiewoning juist moeten parkeren”, aldus Sinke. Hij stelt dat hij niet vooraf is geïnformeerd door de gemeente dat er een aantal dagen daar niet geparkeerd mag worden.

Parkeerapp

Sinke erkent dat er bij het parkeerterrein een bord staat met de tekst ‘Niet parkeren, afgesloten van 29 juni tot en met 6 juli 2022’. Maar die tekst is volgens hem voor een toerist die die Nederlandse taal niet machtig is, niet te begrijpen. Volgens hem had er een duidelijk parkeerverbodsbord moeten staan. Hij heeft inmiddels wel de boete betaald. ,,Want mijn gasten moeten hier niet voor opdraaien. Toen ze hier in Domburg arriveerden heb ik hun auto geregistreerd in de parkeerapp.” Hij geeft ook aan dat hij bezwaar gaat maken tegen zowel de bekeuring voor het wegslepen als de parkeerboete. ,,Bovendien hebben mijn gasten ook al betaald. Dus ik verwacht wel dat er wat wordt terug gestort.”