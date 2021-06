Boosheid over gebrek aan service voor Veerse toeristen, ‘Dit is in- en intriest’

Minizolder­the­a­ter Razzmatazz gaat weer open: twee concerten per dag, voor de helft van het publiek

25 juni OOST-SOUBURG - Artiesten die door corona niet konden optreden in Razzmatazz, komen alsnog naar het minizoldertheater in Oost-Souburg. Ze geven niet één maar twee concerten per dag. Want het folkpodium kan per optreden maar de helft van de bezoekers ontvangen.