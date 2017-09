Boom knakt door storm: ‘Een kwartier later had ik in de auto gezeten’

In één klap was hun geliefde grijze Volvo 240 rijp voor de sloop. Zes ruiten van hun monumentale pand sneuvelden, de luiken zijn ontzet en de voorgevel zit vol krassen.



Goeseije trilt er een paar uur later nog van. ,,We zijn gigantisch geschrokken. Het gebeurde om half acht. Ik had net tegen mijn man gezegd dat ik met de auto naar mijn werk zou gaan, omdat het zo hard waaide. Hij stond voor het slaapkamerraam en zag ineens die enorme tak op zich af komen. We hebben eerst 112 gebeld, omdat we bang waren dat iemand geraakt was. Godzijdank fietste of liep er op dat moment niemand. Het is echt een wonder dat er niets gebeurd is, want het is hier ’s ochtends best druk. Een kwartier later had ik in de auto gezeten.”