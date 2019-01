Booking.com: Middelburg bij vijf meest gastvrije steden in Nederland

‘Ernstig misdrijf’in Middelburg was zedenmis­drijf

15:48 MIDDELBURG - Het mysterieuze ‘ernstige misdrijf’ van afgelopen zondag in Middelburg, waarvoor gisteren langdurig een politiehelikopter boven de stad cirkelde, is een zedenmisdrijf. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Een jonge vrouw is slachtoffer geworden van een zedenmisdrijf waarbij vermoedelijk twee mannen betrokken zijn geweest. Het team Zeden onderzoekt het delict. Van de verdachten ontbreekt nog ieder spoor.