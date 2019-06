Bommen gevonden in grond voor woonwijk Essenvelt bij Middelburg

Update 3 juni, 6.52 uur CineCity in Vlissingen ook maandag nog dicht vanwege brand

7:08 VLISSINGEN - In bioscoop CineCity in Vlissingen heeft gisterochtend iets voor 9.00 uur een brand gewoed. Hoewel die snel kon worden geblust was de bioscoop de hele dag gesloten, omdat het pand vol stond met rook. Ook maandag zal die nog de hele dag dicht zijn, maakte de bisocoop bekend via Facebook.