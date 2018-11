Bom ontploft straks op strand Vrouwenpolder, deskundige: ‘Dat is een soort mini-aardbeving’

Asielzoe­kers Middelburg merkten niks van oefening door schietende militairen

15:16 MIDDELBURG - De SP heeft zich onnodig zorgen gemaakt over schietende soldaten in de buurt van het azc in Middelburg. De oefening van de Luchtmobiele Brigade op 13 november is niet opgevallen bij de asielzoekers, schrijven B en W van Middelburg aan de SP.