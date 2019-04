Bokser Lucian de Nooijer (16) uit Vlissingen rekent af met pestkoppen: Ze dreven me tot wanhoop

Pv­dA-raads­lid Diepeveen: ‘Zette college Middelburg de raad onnodig onder druk bij project zonnepark?’

14:09 MIDDELBURG - Is de gemeenteraad van Middelburg onnodig onder druk gezet om snel in te stemmen met de aanleg van een zonnepark in de Quarlespolder bij Nieuw- en Sint Joosland? Dat gevoel leeft wel bij de PvdA, die na bestudering van subsidieregels concludeert dat ook in het najaar nog geld gekregen kan worden voor dat project.