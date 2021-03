Boete van 70.000 euro voor dode na geklungel met bouwsteiger Arnemuiden

Pumptrack­baan Domburg: ‘Hopelijk nog voor de zomer klaar’

26 februari DOMBURG - Nog een paar maanden en dan kan de jeugd van Domburg racen over een pumptrackbaan aan de Roosjesweg, hoopt en verwacht Senko de Witte van de Stadsraad. Zo’n zes jaar geleden vond die raad dat er in Domburg iets moest komen voor de wat oudere jeugd. ,,Voor hen is er hier erg weinig.”