Boerenstrijd tijdens trekkertrek in Ritthem

analyse Dubbele kosten maar ook dubbele ereschuld: politiek kan niet onder nieuw skatepark uit

MIDDELBURG - ‘Twee keer zo duur’ staat in de politiek gelijk aan ‘dat doen we dus niet’. Behalve als het over het nieuwe skatepark in Middelburg gaat. Daar heeft de gemeente dan ook een dubbele ereschuld in te lossen.

31 mei