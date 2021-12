Boeren in Veere demonstreren met de lichtjes aan

AAGTEKERKE - Boeren in de gemeente Veere zagen de bui al hangen. Na het afgelasten van TrekkerTrek in juli kwam ook de lichtjestour op losse schroeven te staan. Maar omdat ze vinden dat er ook wel iets aan te merken valt op het beleid van Rutte, maakten ze van een evenement een demonstratie. Met een verlicht tintje...

Boeren hebben het moeilijk met de beperkende regels in de agrarische sector, zo is de boodschap. Speciaal voor dat doel heeft de organisatie een drietal leuzen laten drukken voor op de trekkers die meerijden. Dat zijn zeker geen bedreigingen aan het adres van de president of iets in die trant, zegt Wim Houmes van TrekkerTrek Aagtekerke. ,,We gaan ook niet met stoeptegels gooien. We willen alleen aandacht vragen voor de beperkende regels die we opgelegd krijgen op het gebied van bijvoorbeeld stikstof en mest.”

Achter het raam

De demonstratietour start om 17.30 uur in Aagtekerke en doet in totaal negen dorpen aan. Om te voorkomen dat het druk wordt, verzoekt de organisatie mensen zich niet op te stellen bij het begin- of eindpunt van de route. Een stopmoment onderweg is er dit jaar niet. Mits toeschouwers zich thuis achter het raam opstellen of zich buiten aan de coronaregels houden, zijn wel welkom langs de route. Wie wil weten wanneer ze precies waar rijden, kan live meekijken via Facebook.

In totaal rijden dik tachtig trekkers mee, allemaal uitgerust met verlichting. Houmes: ,,Alle deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het versieren van hun trekkers. Zo net na de kerstdagen is het gelukkig qua werk vrij rustig op de boerderij. Wel moeten ze alles goed vastzetten, want er wordt flink veel wind afgegeven.”

De route: Aagtekerke: Burgemeester Bosselaarstraat - Roosjesweg

Domburg: Domburgseweg

Oostkapelle: Dorpsstraat - Noordweg - Munnikweg - Kon. Emmaweg

Vrouwenpolder: Dorpsdijk - Parallelweg n57 - Eeperkweg

Serooskerke: Oostkapelseweg - Wilgenhoekweg - Hondegemseweg - Grijpskerke: Middelburgseweg - Poppendamseweg - Zwagermanweg - Meinersweg

Koudekerke: Middelburgsestraat - Duinstraat - Koudekerkseweg - Rondweg Biggekerke

Biggekerke: Koudekerkseweg - Dorpsstraat - Zoutelandseweg

Meliskerke: Kaasboerweg - Blauwpoortseweg

Zoutelande: Langendam - Westkapelseweg - Grindweg

Westkapelle: Zuidstraat - Noorderhoofdweg

Eindpunt: Aagtekerke