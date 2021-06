Boerderij uit IJzertijd is nog steeds niet gevonden, maar zoektocht bij Serooskerke gaat verder

Silkens vertelt dat in daar en in een paar andere sleuven vele honderden sporen zijn gevonden die aantonen dat daar zo’n driehonderd tot tweehonderd jaar voor Christus mensen woonden. ,,De vele potscherven bewijzen dat.” Hij vertelt dat die mensen niet de gewoonte hadden met hun afval vele tientallen meters af te leggen. ,,Dus hier ergens in de buurt moet hun boerderij hebben gestaan.”

Het verhaal intrigeert vooral de acht jaar oude Pieter Huibregtse uit Westkapelle. Samen met zijn vader Wim bezoekt hij zaterdag het perceel bij Serooskerke waar tijdens de nationale archeologiedagen iedereen welkom is. Medewerkers van de Archeologische Dienst Walcheren leiden het publiek rond en vertellen over hun zoektocht naar de boerderij uit de IJzertijd. Pieter en zijn vader hebben iets met het verleden. Samen gaan ze vaak op pad met de metaaldetector.

Gouden munten

De jongen vertelt dat hij thuis een hele vitrinekast heeft met vondsten. Zijn mooiste bezit: twee gouden munten. Zijn overgrootvader was namelijk de man die in 1966 in een preiveldje in Serooskerke meer dan duizend van die Middeleeuwse munten vond waardoor dat dorp even wereldnieuws was. Maar Pieter is ook al blij als hij tussen de uitgegraven klei iets kleins vindt. ,,Is dit een potscherf?” Silkens kijkt en knikt waarna de scherf in de broekzak van de jonge Westkapellenaar verdwijnt. De archeoloog wijst vervolgens naar een ander deel van het perceel bij de Poortstraat waar de komende week wordt gegraven. ,,Nu hopen we dat we daar de sporen van die boerderij vinden.” Zekerheid heeft hij niet. ,,Die meer dan tweeduizend jaar oude boerderij kan niet zo goed daar hebben gestaan”, zegt hij en wijst naar een aantal huizen iets verderop. ,,Als dat zo is, dan zullen we dat nooit meer te weten komen.”

De vijver van de Ambachtsheer van Serooskerke

Het is vrijdag en zaterdag lekker druk met belangstellenden die afkomen op de open dagen. Daar horen ze dat Serooskerke voor de Walcherse Archeologische Dienst een van de hotspots is. Silkens: ,,Als er hier wordt gebouwd is het voor ons Alarmfase 1. Dan grijpen we altijd de kans onderzoek te doen. Omdat we weten dat hier in de Romeinse- en IJzertijd mensen woonden.” Maar hoe ze precies leefden, wat ze verbouwden, hoe groot hun boerderijen waren, dat zijn voor hen nog steeds vragen. Alleen de vondst van een boerderij kan die leemte opvullen.

Volledig scherm Een oude kaart van 't Hof Noordhout bij Serooskerke, waar ooit Abraham Bisschop, de ambachtsheer van Serooskerke woonde. © Emile Calon

Tijdens de graafwerkzaamheden is nog wel iets anders interessants gevonden. Sporen uit de zeventiende eeuw, zo wijst Silkens naar een verkleuring in de bodem. ,,Op een kaart laat hij het Hof Noordhout zien, een klein paleisje waar destijds Abraham Bisschop woonde, de ambachtsheer van Serooskerke. ,,Die verkleuring in de aardlaag, dat was ooit de vijver.” Ook Johan en Mineke de Visser luisteren geïnteresseerd naar het verhaal van archeoloog. Johan woont al zijn hele leven in Serooskerke en vindt het leuk om meer te weten te komen over de geschiedenis van zijn dorp. ,,Dit is toch gewoon boeiend.”