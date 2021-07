Boem! EOD laat mijnen ontploffen bij Oranjezon

video Agent schiet man in Vlissingen neer, slachtof­fer naar ziekenhuis: ‘Ze riepen ‘op je buik! op je buik!’

29 juni VLISSINGEN - Een politieagent heeft gisteravond rond zeven uur meerdere keren geschoten op een man in de Jozef Israëlslaan in Vlissingen. Het slachtoffer zou aan de benen gewond zijn geraakt en is naar het ziekenhuis gebracht.