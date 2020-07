Boaz (11) wordt gitarist. Zeker weten. En zijn voorbeeld? Joe Bonamassa

VIDEO Minister Dekker fietst langs de plek waar ‘zijn’ Law Delta moet komen. ‘Dit is mooi voor Zeeland’

13 juli RITTHEM - Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) gaat over de gevangenissen, maar ook over de organisatie van de rechtspraak in ons land. Dus is het plan om bij Vlissingen een justitieel complex te bouwen zijn verantwoordelijkheid. Maandag kwam hij een kijkje nemen in de toekomstige Law Delta, de plek die tot begin dit jaar lag te wachten op de komst van de mariniers.