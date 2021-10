BLØF zingt Duitse versie van ‘Zoutelande’ in sfeervolle Oostkerk in Middelburg: ‘Ich bin froh, dass du hier bist’

Jongens van 13 en 14 vermist in Middelburg

7 oktober MIDDELBURG - In Middelburg werden dinsdag twee jongens vermist. Rond half drie werd via Burgernet opgeroepen naar de twee uit te kijken, toen de actie aan het begin van de avond werd afgesloten, waren ze nog niet gevonden. Inmiddels zijn de jongens in goede gezondheid teruggevonden, laat de politie desgevraagd weten.