Bløf speelt twee keer in Middelburgse Oostkerk

video Woning onder vuur genomen in Middelburg, meerdere kogelgaten in ruit

24 juni MIDDELBURG - Een woning aan de Baljuwlaan in Middelburg is afgelopen nacht onder vuur genomen. In een raam zitten meerdere kogelgaten. De dader is gevlucht op een scooter. De bewoner is erg geschrokken maar wil niks zeggen over het incident.