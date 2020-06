Bloedbad na maaibeurt: kuikens en eieren van mantelmeeuwen verhakseld

Recordhoe­veel­heid regen in Vlissingen na onweersbui­en; maar de natuur kan er weinig mee

12:47 VLISSINGEN - Voor Vlissingen is het een absoluut record. Met 100,7 millimeter viel er in een etmaal nooit eerder zoveel neerslag. Normaal valt die hoeveelheid in anderhalve maand. De oorzaak: weinig wind en daardoor langzaam verplaatsende onweersbuien, zegt meteoroloog Johnny Willemsen van Weeronline. ,,Dit maak je eens in de zoveel jaar een keer mee.”