Blindgangers maken nieuwbouwwijk in Middelburg mogelijk tonnen duurder

Lucie Louws is bezeten van geocaching en komt met eigen route

7:21 OOSTKAPELLE - In een boom klimmen, met een bootje varen of in een rioolbuis kruipen. Alles om de ‘cache’, een soort schat, te vinden. Het heet geocaching en Lucie Louws (39) uit Oostkapelle is er bezeten van. Met Pasen lanceert ze haar nieuwste eigen trail, in de vorm van een paasei in en rond Kamperland.