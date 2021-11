Blijven lachen, voor de klanten. Maar de Zeeuwse horeca houdt zijn hart vast.

19.07 uur, Sintjacobscafé

Nog 53 minuten te gaan voor sluitingstijd. Marco Heijboer (achtergrond links) en echtgenote Selma kijken verlekkerd naar de High Wine, waarmee Tijn Sturm voorbij komt lopen. De etagère met hapjes en de bijbehorende wijntjes op hun tafel is al aardig leeg. De Heijboers zijn aan het verjaardagsborrelen: Marco is jarig. ,,We hadden gereserveerd voor 18 uur. Normaal zijn ze hier tot 22 uur open, dus dan heb je de tijd. Toen kregen we dat telefoontje: ‘We moeten eerder dicht.’ Nou, wij zijn flexibel. Dan komen we wel een paar uur vroeger. Het is al erg genoeg voor die mensen.”