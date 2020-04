Blije gezichten bij quarantaineconcert van Luctor et Emergo in Zoutelande

Ellen Verbeek nam het laatste vliegtuig uit Moskou en bracht haar moeder vanuit verzor­gings­huis naar Domburg

16:39 ENSCHEDE - Met de laatste vlucht uit Moskou kwam Ellen Verbeek naar Nederland. Ze liet haar man Derk Sauer in Rusland achter, om haar broze moeder uit een Enschede’s verzorgingshuis te halen en over te brengen naar hun huis in Domburg. „Je mag er niet aan denken dat ze daar alleen zou sterven.”