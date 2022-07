Blije boekenspeurders op Zomerboekenmarkt in Middelburg

Aan Van Klinkens brede kraam hangen vlaggen van Zeeland en de vlag van Koudekerke, zijn woonplaats. Op tafel liggen gave boeken uitgestald. ,,Mijn kracht is ook mijn zwakte”, zegt Van Klinken. De gespecialiseerde hobby-handelaar is bovenal verzamelaar en kan mooie boeken zelf niet laten liggen. ,,Zeker niet als ze over Zeeland gaan, ik heb al meer dan 2000 boeken over Zeeland.” Over elk Zeeuws onderwerp pakt zo een boek erbij.

,,Deze zomermarkt is een ‘spin off’ van de grote boekenmarkt die ik organiseer is in mei.” De Rooij kreeg het verzoek ook in de zomer een boekenmarkt te houden in Middelburg. De zaterdag is goed begonnen. ,,Het is fijn dat de mensen zo enthousiast reageren.” Hij ziet zijn vaste klanten nu ook eens in de zomer.