Blauwe Vlinder slaat vleugels nog verder uit voor zorg op maat aan mensen met dementie

Mensen met dementie die nog thuis wonen, kunnen niet alleen ’s morgens en ’s middags terecht, maar ook rondom het avonduur: van 16.00 tot 20.00 uur. ,,We hoorden vaker dat er behoefte was aan dagbesteding wat later op de dag. Sommige mensen met dementie staan graag wat later op en willen de dag op het gemakje beginnen. Maar ’s avonds in hun eentje eten, vinden ze niks. In onze huiskamer kunnen ze sinds kort samen met anderen dineren. Eerst koffie of thee, dan samen koken en samen eten. Nog even na kletsen en dan weer naar huis”, legt Madhu Brunner uit.