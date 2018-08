Blauwalg in vijver Nollebos: Vermijd contact met het water

Blauwalg is een bacterie die giftige stoffen maakt waar mensen en dieren ziek van kunnen worden. Het water krijgt een olie- of verfachtige laag en begint te stinken. Contact ermee kan leiden tot huidirritatie, zoals jeuk en rode vlekken, en maag- en darmklachten. Mensen die in aanraking komen met het water wordt geadviseerd handen te wassen of te douchen.