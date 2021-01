Bizarre en onveilige takelmethode: werk aan Vlissingse stadhuistoren stilgelegd

Steppeple­vier, grijze wouw en steppea­rend: Walcherse vogelaars zagen bijzondere vogels

19 januari SEROOSKERKE - Een steppeplevier, een grijze wouw, een Aziatische roodborsttapuit en een steppearend. Vier vogels die zich nooit eerder op Walcheren of zelfs in Zeeland of Nederland (de steppeplevier) lieten zien, kwamen er even op adem in 2020.