Bio Drôme Goes opent tweede natuurvoedingswinkel in Vlissingen

Damario drijft al sinds 2007 Bio Drôme in Goes. Walchenaren wisten die winkel ook te vinden, maar veel liever wilden ze zo’n zaak in de buurt. Nu gezond eten en duurzaamheid voor steeds meer mensen belangrijk wordt, werd die wens sterker. En dus werd een tweede winkel geopend in Vlissingen. Damario: ,,Wat we al twintig jaar in Goes doen, doen we hier nu ook. In een ruim pand van ongeveer 300 m2 meter groot.”