Binnenstad aan Zee vraagt nieuwe inzichten voor eigentijdse Vlissingse binnenstad

Een jaar na de oprichting van de stichting die wegen zoekt om de leegstand op te vullen en het centrum te laten opleven, is er een nieuwe voorzitter: Rabobankdirecteur voor Walcheren en Noord-Beveland Jules van Leijden. De koers is verlegd. De opvrolijkende kerstboompjes of grasplaggen in de droogstaande waterpartij op het Scheldeplein, kunst in etalages, stadsplattegronden en nostalgische winkeletalages in de Kerkstraat laat de stichting over aan de Vlissingse Ondernemers Centrale. Het gaat de stichting om nieuwe inzichten over een eigentijdse binnenstad.