Biljartvereniging Middelburg mag rekenen op steun gemeente bij zoeken naar nieuw clubhuis

De gemeente is eigenaar van het schoolgebouw aan de Ravensteijnweg in Middelburg. Dat wordt nu verhuurd aan de mbo-opleiding Scalda. Die verhuurt ruimtes door aan andere organisaties, zoals de Biljartvereniging Middelburg. Maar per 1 augustus 2020 gaat Scalda weg uit het pand en dan moeten ook de onderhuurders eruit.

Noodkreet

Daarom trekt de biljartvereniging bij de gemeente aan de bel. ,,Moeten we echt weg? En als dat zo is, biedt de gemeente ons dan een andere locatie? En als dat niet kan, krijgen we dan geld van de gemeente om ergens anders iets te huren?”, verwoordde bestuurslid Leen van de Merbel afgelopen week de noodkreet van de zestig biljarters.

Wethouder Simons zorgde voor een sprankje hoop. ,,We hopen dat een zorginstelling het gebouw wil kopen of huren, en er zorgappartementen in gaat maken. Dan is de kans groot dat er een welzijnsruimte in komt en dan kan de biljartvereniging misschien blijven.”

Al eerder verhuisd

Dit als-dan-scenario stelt de gemeenteraad nog niet gerust. Van links tot rechts leeft de wens om de biljartvereniging te helpen. Zeker omdat die eerder al noodgedwongen is verhuisd omdat Stichting Welzijn Middelburg het pand in de Molstraat verliet. ,,De gemeente heeft ons toen wel een alternatieve locatie aangeboden. Dus kan dat nu ook?”, merkte Van de Merbel op.

Volgens Simons 'voelt de gemeente de verantwoordelijkheid’ om de biljarters opnieuw te helpen. ,,Er zijn ook al verschillende oplossingen gepasseerd.” Maar makkelijk is het niet, erkende hij. De Biljartvereniging Middelburg heeft zestig leden, die van maandag tot en met vrijdag dagelijks van 09.30 tot 17.00 uur kunnen spelen op vier grote tafels. En dan hebben ze ook nog een ruime kantine. ,,Vind maar eens ergens zo'n ruimte. Dat is best een opgave”, verzuchtte de wethouder. ,,Precies”, reageerde Van de Merbel, ,,daarom blijven we ook het liefst zitten.”

Troef