Bijzondere verjaardag voor Lotte, Jonna en Rens: 11 op 11, 13 op 13 en 18 op 18

Nieuw avontuur voor Knus in de Bus: Uitbrei­ding met winkel Westkapel­le

16:01 De Westkapelse Knus in de Busvrouwen duiken opnieuw het diepe in. Deden ze dat ruim vijf jaar geleden met hun felgekleurde bus vol mode en accessoires, rondtrekkend langs markt en festival, nu komt daar een nieuw avontuur bij. In het hart van Westkapelle zelf.