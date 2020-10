Bijzondere strandvondst, een vleugel van een Spitfire

In eerste instantie dacht de medewerker van de Stichting Strandexploitatie Veere (SSV) dat er een zeehond langs de vloedlijn lag. Hij stopte zijn auto om het dier even goed te bekijken. Vervolgens realiseerde hij zich dat het geen zeehond was. Wat wel? Dat was niet direct duidelijk. ,,Ik dacht dat het misschien om een stuk roer ging of iets anders van een schip.”

Schoonspuiten

Hij sleepte zijn vondst naar een strandpost om haar schoon te spuiten. Pas daarna zag hij dat het mogelijk om een vliegtuigvleugel ging. Toen hij goed keek las hij het woord ‘Spitfire’ en besefte hij dat hij zo goed als zeker te maken had met de restanten van een jachtvliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog.

Hij nam vervolgens contact op met museum Het Polderhuis in Westkapelle om te horen wat hij met die vondst moest doen. Die brachten hem in contact met mensen van Wings to Victory, het museum over de luchtoorlog boven Zuidwest-Nederland. Die waren, aldus Jasper Boeije, zeer geïnteresseerd en hebben de vleugel ook opgehaald. Volgens de Middelburger gaan ze proberen te achterhalen om welk toestel het gaat en wie de piloot was. Als blijkt dat die piloot nog steeds vermist is, kunnen ze nabestaanden vertellen wat er mogelijk gebeurd is.

De vondst, maar wat is het?

De Spitfire, officieel Supermarine Spitfire, was een Brits jachtvliegtuig. Het toestel werd in 1938 in productie genomen en gedurende de gehele Tweede Wereldoorlog ingezet door de geallieerden, voornamelijk door de RAF. Er werden in totaal 20.340 stuks gebouwd.