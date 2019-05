Bijzondere hagedissen ontdekt op Fort Rammekens

,,De muurhagedissen is een reptielensoort afkomstig uit Zuid-Europa (Frankrijk, Italië, Noord-Spanje en de Balkan), die in Maastricht zijn meest noordelijke verspreiding bereikt”, laat boswachter Karel Leeftink weten.

De dieren werden donderdagochtend gezien op de eeuwenoude buitenmuren van het fort, nadat een aantal weken eerder, en ook vorig jaar al, onbekende hagedissen waren gezien op het binnenterrein van het fort. Reptielenkenner Kees Musters stelde meteen vast dat het om muurhagedissen gaat, een soort die verder in Nederland alleen op de muren van Maastricht in het wild voorkomt.

Daarnaast zijn er hier en daar in Nederland - waaronder in een tuin in Kattendijke - al dan niet bewust uitgezette muurhagedissen te vinden. Hoe de hagedissen in Fort Rammekens terecht gekomen zijn, is (nog) onbekend.