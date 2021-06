Bijna één miljoen euro meer in Veerse parkeermeters

Vanaf dit jaar voert de gemeente Veere betaald parkeren in langs de gehele kust, te beginnen in Domburg, Veere en Zoutelande. In die eerste twee plaatsen moest er al betaald worden. Sinds april geldt dat echter voor meer terreinen en zijn de meeste tarieven ook verhoogd.

Tot april moest er in Zoutelande niet worden betaald. Nu moet dat daar overal. De gemeente voerde dat betaald parkeren in om er onder andere voor te zorgen dat de dagtoerist meer gaat betalen voor de voorzieningen en om de leefbaarheid te bevorderen.

Tijdens de commissievergadering merkte Marja Osté (VVD) deze week op dat ze toch heel graag ook de cijfers wil zien van wat het parkeren kost. ,,Dus niet alleen wat er opgehaald wordt.” Haar collega Peter Blom (PvdA/GL) toonde zich juist tevreden over de gepresenteerde gegevens. Wethouder Pieter Wisse (CDA, verkeer) zei eerder dat het nog te vroeg is om nu conclusies te trekken. Vergelijkingen met twee jaar geleden gaan namelijk nog steeds mank omdat door de coronacrisis alles is veranderd. Ook zijn de weersomstandigheden totaal anders. Zo was het voorjaar en de vroege zomer van 2019 uitzonderlijk goed terwijl de temperaturen en het aantal zonuren nu aanzienlijk lager liggen. Wel ziet hij dat er vanuit de inwoners steeds minder vragen komen over het parkeren.